Higuain si confessa: “In MLS per essere di nuovo felice di giocare. In Europa non avevo più motivi per farlo”

Intervistato nel podcast della CBS Que golazo, Gonzalo Higuain si racconta e parla del suo trasferimento in MLS all’Inter Miami e della mancanza di motivazione che lo aveva colpito rimanendo in Europa. Il Pipita, ex Juventus, ha affrontato diversi aspetti interessanti.

Higuain si confessa

“Sono sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori”, ha detto Higuain che ha anche confessato quale sia stata, però, la vera ragione del suo sì all’Inter Miami. “Volevo venire qui con l’intenzione di essere di nuovo felice di giocare e credo che l’Inter Miami mi abbia dato tutto quello di cui avevo bisogno. Esseri qui mi dà di nuovo quella sensazione di quando ero bambino e mi divertivo a giocare, mentre quando ero in Europa non la avevo più per molti motivi. Credo che, da un punto di vista mediatico, l’Europa fosse ormai troppo. Dovevo dimostrare qualcosa ogni partita anche se lo avevo già fatto per tutta la mia carriera. Non mi piaceva più farlo”.