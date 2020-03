Hodgson 756 panchine e oltre, con il rinnovo raggiungerà i 45 anni di carriera da allenatore

Chissà se Roy Hodgson è consapevole di aver raggiunto un record davvero incredibile. Lo storico manager inglese si è seduto su tantissime panchine, non solo in patria. Hodgson ha allenato in Italia l’Inter e l’Udinese, in Svezia, Finlandia, Svizzera e anche Norvegia. In totale sono 756 le panchine finora in carriera, ma il numero è destinato a salire.

RINNOVO – La notizia è fresca, freschissima. L’attuale allenatore del Crystal Palace ha infatti appena rinnovato di un anno il contratto con “Le Aquile” e questo lancia di diritto il manager inglese nella storia. Roy Hodgson infatti grazie al rinnovo raggiungerà i 45 anni di carriera. Un traguardo incredibile per un allenatore che a 72 anni ha voglia ancora di vivere appieno il mondo del calcio.