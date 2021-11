Hoeness attacca Psg e Al-Khelaifi: “Non avete vinto nulla. Vostri soldi non bastano”

Parla il presidente onorario del Bayern Monaco attaccando Psg, Nasser Al-Khelaifi e Manchester City

A MUSO DURO - "Fino ad ora non hanno vinto nulla. Proprio niente. Le due squadra non hanno un solo titolo di Champions League", ha detto Hoeness nel corso di un podcast dedicato alla sua vita su '11 Leben'. E poi rivolgendosi al Psg e a Nasser Al-Khelaifi: "La differenza tra me e lui? Ho lavorato tanto per costruire la mia ricchezza, e lui i soldi li ha ricevuti in regalo. Glieli mettono a disposizione e lui non deve lavorare per quello. Quando vuole un giocatore, troverà il suo emiro".