Hoeness elegge Lewandowski: “Lo vedrei bene come Primo Ministro in Polonia”

Il parere dell'ex numero uno del Bayern Monaco sul centravanti

Redazione ITASportPress

Dal calcio alla politica. Chissà se Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco e della Polonia, ascolterà il "consiglio" davvero curioso di Uli Hoeness, suo ex presidente nel club bavarese. Parlando a Kicker, come riportato da Spiegel.de, l'ex numero uno del club tedesco ha guardato al futuro del centravanti che dopo aver appeso le scarpette al chiodo, secondo lui, potrebbe avere un ottimo futuro... in politica.

Ebbene sì perché per Hoeness, Lewandowski ha doti uniche: "Robert è una persona che pensa molto, un ragazzo intelligente che ha una visione chiara del mondo", ha esordito l'ex patron del Bayern. "Se entrasse in politica sono certo che sarebbe in grado di diventare il Primo Ministro della Polonia. Io avrei molta fiducia in lui ed è uno che ha le idee chiare nella vita".

Staremo a vedere se il bomber polacco ascolterà questo consiglio o se deciderà per un'altra via. Per adesso, siamo sicuri continuerà a far ciò che sa fare meglio: tanti e gol e vincere trofei...