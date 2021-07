Hoeness: “Kroos non è più adatto al calcio moderno”

L'ex presidente del Bayern spiega perchè il centrocampista gioca male

L'ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeneß ha criticato il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos per come ha giocato a Euro 2020. La Germania è stata eliminata agli ottavi perdendo contro l'Inghilterra con un punteggio di 0-2. "Mi è sempre piaciuto Toni Kroos, per come ha giocato ottimamente al Bayern mostrando un calcio di livello mondiale. Ma il suo stile di gioco oggi è obsoleto. Agli Europei, non ho visto un solo giocatore che ha giocato come lui. Non è più adatto al calcio moderno il calciatore del Real Madrid” ha detto l'ex presidente del Bayern. Kroos ha giocato 4 partite con la Germania a Euro 2020.