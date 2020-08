Hoeness: “La sentenza del Manchester City uno schiaffo alla Uefa. Al Bayern Monaco grande unione e fame di vittoria”

Uli Hoeness non le manda certo a dire agli organi di controllo europeo relativamente alla recente vicenda del Manchester City, prima escluso dalle Coppe e poi riammesso. L’ex presidente del Bayern Monaco, parlando a DAZN e Goal, ha commentato quanto accaduto, come al solito senza peli sulla lingua. Poi, un pensiero al club tedesco e alla grande stagione fatta in Germania e il percorso in Champions League.

Hoeness: “Sentenza Cas uno schiaffo alla Uefa”

“Quando ho letto le ragioni per le quali il Cas ha ribaltato la sentenza della Uefa sul Manchester City, beh, mi sono domandato ‘ma di cosa stiamo parlando?'”, ha detto Hoeness. “Penso che ultimamente le sentenza della Uefa sono semplicemente deboli, che non si basano su prove solide. E infatti il Cas l’ha vista nella stessa maniera ribaltando tutto per insofficienza di prove. Se i giudici del CAS sono giunti alla conclusione che la Uefa aveva fatto un pessimo lavoro, direi che si è trattato di un chiaro schiaffo in faccia alla Uefa. Abbiamo ancora a che fare con il Manchester City e quindi non possiamo farci nulla”.

Ma dopo aver discusso la vicenda legata ai Citizens, Hoeness ha parlato anche del Bayern Monaco. “Ho visto la sfida contro il Chelsea. Credo sia stata la prima volta in cui ho visto una squadra tedesca mettere spalle al muro in quella maniera una squadra inglese. Il Bayern ha la stessa fame delle altri big come City e Psg ma c’è quel feeling speciale che aggiunge quel qualcosa in più al gruppo. Un rapporto unico tra squadra, giocatori e allenatore. Come una grande famiglia con grande unione”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE