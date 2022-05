Hoeness non ha dubbi: “Lewandowski resta al 100% al Bayern Monaco”

Il presidente onorario del club tedesco non crede ai rumors di mercato sul polacco

Robert Lewandowski è il presente e il futuro del Bayern Monaco , almeno fino alla fine del suo attuale contratto. Non pare aver alcun dubbio Uli Hoeness , presidente onorario del club bavarese, che al portale BR, come riportato da Marca , ha sottolineato la propria convinzione sul destino del bomber polacco.

100% - Non ha fatto giri di parole Hoeness per descrivere la situazione del centravanti, accostato con grande insistenza al Barcellona in vista della finestra di mercato estiva: "Non vedo dove siano i dubbi, io non ne ho. Credo al 100% che Lewandowski resterà al Bayern Monaco. Ha un contratto fino al 2023 e giocherà per il Bayern anche nella prossima stagione, è davvero così semplice questa situazione".