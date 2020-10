Hoffenheim, Grillitsch sostituito all’intervallo: nessuna scelta tecnica, stava nascendo suo figlio…

Ci sono cose evidentemente ben più importanti di una partita di calcio. Chiedere all’Hoffeinheim e nello specifico a Florian Grillitsch, centrocampista austriaco, che all’intervallo della sfida di Europa League contro Stella Rossa di Belgrado ha chiesto al proprio mister di cambiarlo per un motivo davvero importante.

Grillitsch sostituito all’intervallo: stava nascendo suo figlio

“Ehi mister, sta nascendo mio figlio. Posso andare?”. Deve essere andata più o meno così la serata del centrocampista Florian Grillitsch che ha chiesto al tecnico dell’Hoffeinheim e ai compagni di poter lasciare la sfida di Europa League per raggiungere in ospedale la sua compagna che stava dando alla luce il suo piccolo.

La notizia è stata conferma dallo stesso club tedesco via social. “Se c’è una buona ragione per lasciare una partita è questo: Florian Grillitsch è andato via per la nascita di suo figlio”, ha scritto l’Hoffeinheim su Twitter. E la serata non poteva essere migliore dato che i tedeschi hanno anche vinto il match per 2-0. Un cambio e una notte indimenticabili…