Hojbjerg, infortunio shock in Tottenham-Brentford: taglio profondo allo stinco

Tanto dolore e altrettanto sangue. Una serata che Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, ricorderà a lungo. Bruttissimo l’intervento subito alla gamba sinistra da parte del danese poi costretto a lasciare il campo per il troppo sangue.

Il giocatore classe 1995 ha subito un tackle davvero duro, dritto sullo stinco, da parte del rivale del Brentford Josh Da Silva, poi punito con il cartellino rosso. Le immagini del fallo hanno presto fatto il giro del web suscitando non poca impressione. Alcuni fermo immagine, infatti, mostrando come la gamba del rivale sia andata a contatto con quello del calciatore Spurs in modo davvero violento provocandogli, per fortuna, solo dei grossi tagli dovuti ai tacchetti e un’uscita di sangue evidente.

A fine gara, per fortuna, solo un brutto ricordo, con tanta gioia e qualche foto di rito con i compagni dopo aver vinto e ottenuto l’accesso alla fine di Coppa di Lega o se preferite Carabao Cup.