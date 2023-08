Hojlund allo United sulle orme di Cristiano Ronaldo: “Mi ispiro alla sua mentalità”

Rasmus Hojlund promette di dare tutto per il Manchester United e lo fa prima di tutto a parole nella prima intervista ufficiale al sito del club. L'ex Atalanta ha parlato delle sue ambizioni per questa nuova esperienza in Premier League e non solo. Nelle sue parole anche un chiaro stimolo in più a fare bene seguendo le orme, almeno per quanto riguarda la mentalità, di Cristiano Ronaldo...