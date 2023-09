Højlund, che problema per lo United: non si può vendere la maglia. La storia raccontata dai media inglesi sul danese

Un imprevisto non da poco per il Manchester United . Secondo quanto riporta il Daily Mail, il club non può ancora mettere in vendita le maglie del suo nuovo centravanti, Rasmus Højlund , prelevato dall'Atalanta. E la ragione di questo problemino di marketing ha a che vedere... col cognome del calciatore.

Tutta colpa della lettera Ø danese – ma usata anche in norvegese, faroese e sami meridionale – per la stampa del nome di Hojlund, che ha reso per ora impossibile personalizzare le maglie del club con il nome del nuovo attaccante. Non è infatti presente nella grafica degli store dello United. Unica alternativa, quella di stampare le maglie con la scritta "europea" Hojlund. Si spiegherebbe così il basso numero di magliette vendute del nuovo centravanti di Ten Hag, che ha imbarazzato non poco il club rosso di Manchester.