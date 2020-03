Honda “avvisa” il Coronavirus: “Non possiamo perdere, non ci disturberai più”

L’emergenza Coronavirus sta ormai investendo buona parte del pianeta, con importanti ripercussioni anche sul mondo del calcio. I principali tornei, per limitare la diffusione del contagio, sono infatti fermi, con i calciatori impegnati in numerose iniziative per cercare di offrire il proprio aiuto nella battaglia contro il Covid-19. Un messaggio di tenacia nella lotta al virus è stato lanciato dall’attaccante del Botafogo Keisuke Honda, che, sul proprio profilo Twitter, ha così scritto: “Ehi, corona. Non possiamo perdere. Non ci disturberai più”.