Honda, gli appelli su Twitter hanno funzionato: trova squadra in Olanda

Aveva chiesto al Milan, poi al Manchester United. Alla fine, però, gli appelli social su Twitter hanno portato i loro frutti. Keisuke Honda ha finalmente trovato squadra. Il giapponese giocherà nel Vitesse, in Olanda. Come riporta Votbal Primeur, a dare al giocatore mancino l’opportunità di mettersi alla prova sarà il club di Eredivisie che gli ha offerto la possibilità di allenarsi con la squadra e cercare di guadagnarsi un contratto vero e proprio per questa stagione.

Lo stesso Honda ha dato l’annuncio social con un messaggio: “Da domani comincerò ad allenarmi con il Vitesse. Grazie, mi sento come dodici anni fa quando ho fatto il mio provino”. Vedremo se il giapponese riuscirà ad ottenere un nuovo contratto.