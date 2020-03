Honda insegue un altro record: “Voglio giocare e segnare anche in Antartide…”

Protagonista assoluto anche in Brasile con la maglia del Botafogo. La carriera di Keisuke Honda è davvero incredibile. Il giapponese, a segno nella gara d’esordio con la nuova squadra, ha toccato quota 100 gol in carriera coi club. Il 33enne è diventato anche il primo calciatore a segnare in cinque continenti diversi grazie alle esperienze in giro per il mondo. Tutti i luoghi tranne… l’Antartide.

Ecco perché, attraverso un messaggio su Twitter, Honda ha lanciato quella che sembra essere la sua prossima sfida: fare gol anche nell’ultimo continente da lui ancora non esplorato: “Grazie per il supporto. Continuerò a sfidare me stesso. E un giorno voglio giocare e segnare anche in Antartide”, ha scritto il giapponese sui social. Oltre alla reti messe a segno con i vari club, Honda ha siglato con la squadra Nazionale giapponese 37 gol in 98 partite.