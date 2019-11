Honda senza limiti: “Adesso voglio le Olimpiadi di Tokyo…”

Ha firmato nelle scorse ore con il Vitesse, adesso Keisuke Honda, ex fantasista anche del Milan, non si pone limiti e fissa un nuovo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

Attraverso i proprio canali social, precisamente su Instagram, il calciatore giapponese ha ringraziato il club per l’occasione e ha promesso il massimo impegno al fine di raggiungere il traguardo con la maglia del proprio Paese.

AMBIZIONE – “Sono onorato di far parte di questo club e darò il meglio per la squadra. Spero di giocare il prima possibile, non vedo l’ora”, ha detto Honda che lancia la sfida anche a livello personale: “Voglio partecipare alle Olimpiadi 2020 a Tokyo, ma per esserci dovrò fare delle buone prestazioni qui sul campo. Mi allenerò al meglio e darò il massimo sul terreno di gioco”.