Hoogma, ds dell’Olanda: “Koeman ha una clausola per andare al Barcellona nel 2020”

Ronald Koeman verso la panchina del Barcellona. Stando a quanto riportato dal direttore sportivo della KFVB (Federazione calcistica olandese) Nico-Jan Hoogma, infatti, l’attuale c.t. dell’Olanda avrebbe una clausola per lasciare la Nazionale nel 2020, dopo l’Europeo, qualora la società blaugrana decidesse di bussare alla porta della Federcalcio per avere il tecnico 56enne che già fu al Barcellona e da giocatore (dal 1989 al 1995) e da assistente dell’era van Gaal insieme ai portoghesi Mourinho e Villas-Boas. Molto chiare le dichiarazioni a Fox Sports da parte di Hoogma: “Hanno raggiunto l’accordo per tale questione, ma ci sono in ballo dei soldi”. Naturalmente, il ds non ha specificato la cifra esatta di denaro che serve per liberare Koeman, che col Barça vinse la Champions League nel 1991-92 nello splendido teatro di Wembley.