Howard appende i guanti al chiodo: l’ex United si ritira a 40 anni

Il gigante degli Stati Uniti appende i guanti al chiodo. Tim Howard ha deciso: stop con il calcio giocato all’età di 40 anni. Il portiere statunitense, icona del movimento a stelle e strisce, ha deciso di ritirarsi, mettendo fine ad una lunga carriera che lo ha portato a vestire le maglie di diversi club. In Europa si è affermato con Manchester United prima e Everton poi. In patria ha giocato con New Jersey Imperials, New York MetroStars ed infine Colorado Rapids. Con la Nazionale statunitense ha collezionato 121 gettoni.