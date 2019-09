Howedes in difesa dell’ambiente: “Io uso solo la bici, i calciatori devono cambiare…”

I calciatori spesso fanno uso dei propri lauti stipendi per acquistare automobili di grossa taglia, anche più di una, per concedersi il lusso di possedere le migliori in circolazione. Un bel messaggio a riguardo è stato lanciato dal difensore Benedikt Howedes, ex Juventus oggi alla Lokomotiv Mosca, al portale tedesco T-Online: “A volte nei parcheggi degli impianti di allenamenti di squadre della Bundesliga si confonde il numero dei cavalli delle macchine dei giocatori con le loro prestazioni in campo – ha detto il centrale 31enne -. Auto sportive e Suv dominano nel mondo del calcio, purtroppo pochissimi pensano al clima. I calciatori devono cominciare a preoccuparsene, a cambiare pensiero, e non considerare il rumore del motore della propria auto prioritario”.

Howedes è un esempio da seguire per evitare l’inquinamento: “Poco fa con mia moglie ho comprato una bici e con nostro figlio è diventato il mezzo di trasporto preferito. Abbiamo superato i problemi del parcheggio e in più si risparmia molto. Serve coraggio di cambiare, di trovare soluzioni alternative all’auto per migliorare l’ambiente in cui viviamo”.