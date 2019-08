Huddersfield, silurato Siewert dopo la serie horror: una vittoria in 19 gare!

Non sempre cambiare tecnico è garanzia di rilancio. Basta chiedere conferma all’Huddersfield. A gennaio la formazione inglese, ora militante in Championship, aveva deciso di puntare sul tedesco Jan Siewert per rilanciarsi dopo un momento di difficoltà con David Wagner. I risultati, però, non sono stati in linea con le aspettative e la parabola dell’ex Borussia Dortmund si è rivelata presto discendente. Anzi, più che una discesa, una vera e propria picchiata, con tanto di retrocessione dalla Premier alla serie cadetta. In diciannove gare con lui in panchina, l’Huddersfield ha vinto una sola volta, contro il Wolverhampton a marzo. Per il resto pareggi e sconfitte in rapida successione. Il nuovo k.o. contro il Fulham è stato fatale per Siewert, esonerato dopo la debacle. Ora resta da capire se la serie da incubo sarà destinata a continuare ancora.