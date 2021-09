Hudson-Odoi “snobbato” dall’Inghilterra: può giocare Mondiale col Ghana

"Cambio di nazionalità" in vista per il calciatore del Chelsea

Hudson-Odoi, sedotto dall'Inghilterra e abbandonato. E allora ecco che l'attaccante del Chelsea starebbe pensando all'incredibile cambio di nazionalità. Come riportato dal Daily Mail, il giocatore classe 2000, dopo aver rifiutato la convocazione con l'U21 per le partite dei Tre Leoni contro Romania e Kosovo ad inizio mese, potrebbe optare per andare a giocare per il Ghana. Il centravanti, che possiede la doppia nazionalità, secondo le regole della FIFA ritrovarsi a scegliere di giocare con la maglia di un altro Paese non avendo disputato, dopo aver compito 21 anni, partite ufficiali in tornei internazionali.