Hugo Gatti: “Mi offrirono 1 milione di dollari per subire due reti in un Boca Juniors-River Plate”

Un’incredibile storia quella raccontata dall’ex portiere argentino Hugo Gatti nel corso della trasmissione El Chiringuito TV. L’ex estremo difensore, grande protagonista con le maglie di River Plate e Boca Juniors, ha svelato un retroscena che riguarda proprio un Super Classico, quando qualcuno provò a corromperlo per perdere la partita.

Hugo Gatti: “Mi offrirono 1 milione di euro”

L’ammissione dell’ex portiere ha lasciato senza parole i suoi ex tifosi e gli amanti del calcio: “Una volta mi trovavo in un ristorante dove ero solito andare a mangiare. Una persona, a detta sua mandata da un conoscente, mi si è avvicinata per farmi una proposta…”, ha raccontato Gatti. “Mi disse che mi avrebbero dato 1 milione di dollari per perdere la partita e subire due gol”. Una rivelazione shock, così come la sua risposta: “Beh, io gli dissi che per un milione non me ne sarei fatto uno ma anche settanta di gol. Un milione non si trovava in tutta l’Argentina…”. Non è chiaro a che anno si riferisse il suo racconto e quale porta stesse difendendo, ma il Loco Gatti farà discutere ancora a lungo…