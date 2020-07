Hulk conferma: “A dicembre addio Cina. Non voglio più giocare qui”

Potrebbe esserci un gradito ritono in Europa nel prossimo inverno. L’attaccante dello Shanghai SIPG Hulk ha parlato del suo futuro ai microfoni di Globo Esporte, confermando di voler terminare la sua esperienza in Cina quando scadrà il suo contratto nel mese di dicembre. Tante le squadre a lui interessate, come confermato dallo stesso bomber classe 1986.

Hulk: “Cina? Non voglio più giocare qui”

Non sa ancora dove giocherà, ma una cosa è certa: il suo futuro non sarà più in Cina. Hulk è stato piuttosto chiaro relativamente a cosa vuole e cosa non vuole: “A dicembre il mio contratto terminerà. Abbiamo già avuto un incontro con la società e ho detto che non avevo intenzione di prolungarlo. Sto ricendo molte offerte da diversi Paesi. Ci sono offerte di club europei che giocano in Champions League e dal Brasile. Anche dalla Cina. Ma non voglio più giocare qui”, ha detto il brasiliano. “Non mi concentro sul fattore monetario, penso solo a dove sarò più felice. Non ho ancora deciso nulla, ma posso dire che a dicembre sarò sicuramente un free agent”.

