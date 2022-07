Hulk, disidratato dopo una partita perde 6 kg…

Siamo soliti giocare col suo nome e parlare spesso di "incredibile" Hulk . Ma questa volta, per l'attaccante brasiliano dell' Atletico Mineiro c'è poco da scherzare. Il calciatore, infatti, è stato protagonista di una vicenda assurda che lo ha portato, dopo la gara contro il Flamengo, a perdere ben sei kg in poche ore.

Come raccontano i media brasiliani, l'ex stella, tra le altre, dello Zenit San Pietroburgo è uscito sconfitto dal match contro il Flamengo con tanto di bilancia che faceva segnare sei kg in meno rispetto a quando aveva iniziato. Hulk sarebbe uscito così disidratato dalla partita valida per la Coppa del Brasile da non poter effettuare in poco tempo il controllo antidoping. "Pesavo 97 chili ieri e stasera sono a 91", ha detto il giocatore davanti ai medici dell'anti doping che hanno atteso 4 ore prima di prelevare liquidi da testare.