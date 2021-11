Hulk, maglia in regalo a… un altro Hulk verde

Il brasiliano autore di un bel gesto per un fan

Un assist per il gol della vittoria del suo Atletico Mineiro. Tanto basta a Hulk per entrare ancora di più nel cuore dei suoi tifosi. L'attaccante brasiliano, tornato in patria dopo l'esperienza in Cina, si è ripreso a tutti gli effetti la nomea di "incredibile Hulk", esattamente come l'eroe dei fumetti, a suon di gol e mostrando molto spesso il suo fisico davvero palestrato.