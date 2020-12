Hulk, niente Wolverhampton per colpa… della Brexit e del campionato cinese

Potrebbe saltare definitivamente l’arrivo del brasiliano Hulk al Wolverhampton. Dopo aver annunciato l’addio alla Cina e allo Shanghai SIPG, l’attaccante sembrava poter approdare finalmente in uno dei top 5 campionato d’Europa dopo aver già vestito la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Purtroppo, però, come riporta il Sun che fa eco al The Athletic, sembra che l’operazione alla fine salterà.

Hulk, niente Premier League: tutta colpa della Brexit

Secondo quanto si apprende, Hulk e il Wolverhampton avevano già praticamente trovato l’accordo per dirsi di sì a gennaio. Al club inglese serve con urgenza un sostituto di Raul Jimenez, reduce dalla frattura del cranio nel match di qualche settimana fa contro l’Arsenal. L’attaccante brasiliano sembrava poter essere l’uomo giusto per prendere il posto del messicano eppure, con le nuove regole legate all’uscita della Gran Bretagna dall’Europa, tutto salterà. Infatti, a causa del passato sportivo del giocatore, Hulk non rispetterebbe gli standard previsti per gli acquisti da parte del calcio inglese in termini di calciatori stranieri. La Super League Cinese, infatti, ha un rating molto inferiore a quello de LaLiga, della Bundesliga o della Serie A e questo non permetterebbe ai Wolves di chiudere il suo acquisto.

Inoltre, altro fattore importante, è la Nazionale. Hulk, però, non gioca per il Brasile dal 2016 e questo è un altro motivo per il quale non rientra nei canoni previsti dalle nuove leggi imposte dal 1° gennaio dalla Brexit. Insomma. Per comprare il calciatore, il Wolverhampton dovrà attendere l’estate o, direttamente, rinunciare…