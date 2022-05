Hulk rischia 12 giornate di squalifica: calcio nelle parti intime dell’avversario

Caso in Brasile: nelle prossime ore si saprà l'entità della squalifica per il giocatore dell'Atletico Mineiro

Redazione ITASportPress

Potrebbero esserci novità per l'Atletico Mineiro ed in particolare per il brasiliano Hulk che nelle prossime ore saprà se verrà squalificato, e per quanto tempo, a seguito di un calcione rifilato nelle parti intime ad un avversario.

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il calciatore starebbe andando verso una possibile squalifica che potenzialmente potrebbe fargli perdere dai 4 ai 12 turni di campionato. Hulk era stato protagonista di un calcio ai danni di Willian Farias - colpito nelle parti intime - nel corso della sfida dello scorso 23 aprile, poi terminata col punteggio di 2-2. In quell'occasione l'arbitro vide il calcio dell'attaccante dell'Atletico Mineiro ai danni del rivale del Coritiba e lo sanzionò con il cartellino giallo.

Il caso, però, è finito sotto la lente di ingrandimento dei media e il tribunale sportivo esaminerà tutto il prossimo 18 maggio. Si parla, come anticipato, di una possibile squalifica fino a 12 giornate se l'intervento di Hulk verrà giudicato come "aggressione". Il media spagnolo spiega come tutte le possibilità sono aperte per il calciatore: dalla maxi squalifica fino anche al pieno assolvimento.

Sui social lo stesso giocatore aveva più volte sottolineato come i replay non rendano bene l'idea di cosa sia realmente accaduto e che sul campo il gesto è stato meno plateale e importante di quanto in realtà sembri.