Hulk torna in Brasile: “Grazie all’Atletico Mineiro per avermi riportato a casa…”

Hulk e l’Atletico Mineiro ufficialmente insieme. L’attaccante brasiliano e la società hanno dato l’annuncio ufficiale della loro firma. Il bomber, dopo aver lasciato la Cina, e nello specifico lo Shangai SIPG dopo oltre 4 stagioni, fa ritorno nel suo Brasile. Sui social le prime reazioni del giocatore e del club.

Le prime parole di Hulk

Se l’Atletico Mineiro aveva prima pubblicato la foto del noto personaggio Hulk per annunciare l’acquisizione del giocatore, ecco che il diretto interessato, dopo le immagini della sua firma, ha voluto parlare via social del ritorno in Patria. “Il club mi ha dato l’opportunità di giocare nel mio Paese dopo tanti anni. L’Atletico Mineiro ha una delle migliori strutture al mondo. Questo è un club fantastico con molti fan appassionati e entusiasmanti. Li ripagherò sicuramente del loro amore con più gol che potrà e con tanta voglia di vincere. Sono venuto qui per diventare un campione. Voglio sentire il grido degli spalti”.