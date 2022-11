Hummels: “Niente Mondiale? Una delle delusioni più grandi della mia vita”

Il difensore escluso dalla lista dei convocati della Germania per Qatar 2022.

Sono state diramate nelle scorse ore le convocazioni per il Mondiale in Qatar 2022 da parte della Germania . Il commissario tecnico Flick ha fatto le sue scelte dove spiccano anche alcuni assenti. Tra questi, oltre all'interista Gosens, anche quella del centrale del Borussia Dortmund, Mats Hummels .

Proprio il difensore ha commentato sui social l'esclusione ricevendo tantissimi messaggi di sostegno, anche da parte della sua stessa società giallonera: "Questa è una delle più grandi delusioni della mia carriera", ha scritto Hummels su Instagram. "Incrocerò le dita per la Germania ai Mondiali e risponderò in questo periodo col duro lavoro, come faccio sempre".