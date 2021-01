Huntelaar ci ripensa: “Potrei tornare allo Schalke 04. Sarebbe scelta di cuore. Ne hanno bisogno”

Solamente un mese fa aveva aperto le porte al ritiro dal calcio giocato eppure, adesso, Klaas-Jan Huntelaar conferma il possibile cambio di rotta per il bene di una sua ex squadra: lo Schalke 04. Ai microfoni di ESPN l’olandese ancora dell’Ajax ha ammesso di poter cambiare squadra al termine della stagione.

Huntelaar allo Schalke 04: una questione di cuore

“Lo Schalke 04 mi ha informato del suo interesse e ne ho già parlato con l’Ajax. È una scelta difficile per me perché Ajax e Schalke sono le squadre che amo di più”, ha spiegato Huntelaar. “Tornassi allo Schalke sarebbe una scelta sentimentale, per aiutare una squadra in difficoltà. L’Ajax mi permetterebbe di finire la carriera meglio, con titoli e le competizioni europee. Penso comunque che l’Ajax mi lascerà partire”.

Le parole del calciatore, sono poi state confermate anche dal tecnico dei Lancieri Erik ten Hag: “Conosco l’interesse per Huntelaar ma non so dove porterà. Lo Schalke è in difficoltà e Klaas-Jan per loro è un’icona”.