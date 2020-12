Huntelaar dice basta: “A fine stagione mi ritiro”

Gol numero 150 in Eredivisie e annuncio del ritiro imminente. Klaas-Jan Huntelaar ha scelto la serata magica contro il Pec Zwolle conclusa con una vittoria per 4-0 del suo Ajax per informare di quella che sembra essere la decisione sul futuro. Il bomber con un passato anche in Italia con la maglia del Milan, pare intenzionato ad appenadere gli scarpini al chiodo.

Huntelaar annuncia il ritiro

Parlando ai microfoni di Fox Sports, il classe 1983 ha detto: “Ci ho pensato spesso negli ultimi tempi, perché il momento si fa sempre più vicino. Credo che questa sarà la mia ultima stagione”, ha esordito Huntelaar. “La giocherò col massimo impegno fino alla fine. Cosa farò dopo? Non lo so, terminerò gli studi, però prima mi riposerò e passerò qualche mese con la mia famiglia. Mai dire mai, ma penso che andrà così. Spesso il mio corpo è esausto. Giocare a calcio è la cosa migliore del mondo e mi diverto ancora, sia in campo che in allenamento, però so qual è il mio ruolo nell’Ajax. Se non avessimo avuto tanti infortuni, non sarei stato titolare”.