Huntelaar, per sempre Ajax: “Non mi vedo più a giocare con un’altra maglia”

Klass Jan Huntelaar sarà ancora un calciatore dell’Ajax. Dopo le parole di stima arrivate nelle scorse ore dal ds Overmars, ecco l’annuncio del club con tanto di promessa d’amore da parte del calciatore. Il 37enne ha trovato l’accordo con la società per un prolungamento fino al 2021 e, forse, non solo…

Huntelaar: presente e futuro dell’Ajax

“Volevo davvero continuare e preferibilmente qui all’Ajax”, ha spiegato l’attaccante al sito ufficiale del club. “Non mi vedo più a giocare con un’altra maglia. Mi sento in forma, mi alleno con piacere e sono sicuro di poter ancora dare il mio contributo in campo alla squadra e ai compagni. So bene che il mio ruolo è cambiato nel corso degli anni, ci ho pensato molto ultimamente e ho parlato sia con l’allenatore sia con il ds Overmars, che mi hanno dimostrato quanto anche l’Ajax volesse continuare con me”, ha concluso Huntelaar.