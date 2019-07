Hurtado, scarta il Genoa e sceglie il Boca: “Qui per vincere la Libertadores”

Sfuma il grande colpo per il Genoa. Jan Hurtado ha scelto di legarsi al Boca Juniors. Una decisione motivata dallo stesso giocatore a TyC Sports: “Non voglio fare paragoni tra Genoa e Boca. Darò tutto con dedizione e sacrificio. In Venezuela mi piaceva il Deportivo Tachira e qui in Argentina mi è piaciuto il Boca. Ho visto questa squadra in Copa Libertadores, se ne è sempre parlato in Venezuela. Sognavo di poter un giorno giocare nella Bombonera. Le sfide che il Boca ti dà, la pressione delle persone… è tutto bello. Inoltre è una squadra molto grande, se hai la possibilità di andare in Europa dopo aver giocato qui, sei più sicuro”. Insomma, il calcio del Vecchio Continente non è ancora uscito dai suoi pensieri, ma prima di tutto ora c’è il Boca.