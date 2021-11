I compagni e i rivali di Kompany: “David Silva ti faceva sentire mediocre e Suarez…”

L'ex calciatore del City racconta le sue avventure tra compagni e avversari

Simpatica e curiosa intervista rilasciata da Vincent Kompany a FIVE, il podcast di Rio Ferdinand, storico ex centrale difensivo inglese. L'ex giocatore anche del Manchester City ha raccontato quelli che per lui sono stati i migliori calciatori Citizens con i quali ha giocato. Il belga si è soffermato in modo particolare su quattro ex compagni ma ha sottolineato anche quello che era un avversario davvero "fastidioso".

I MIGLIORI - "Devo fare quattro nomi sui migliori. Devo dire David Silva. Era in un modo in allenamento e in un altro in partita. Non faticava durante le gare. Ti faceva sentire mediocre come giocatore e difensore. Aspettava che tu facessi la mossa per risponderti. Se facevi un passo a destra lui andava a sinistra, se lo facevi a sinistra andava a destra. E faceva tutto senza sforzarsi. Poi dico Yaya Touré. Lo amavo. Poteva fare tutto. Poteva essere centrocampista o difensore centrale poteva diventare il migliore in tutto. Aveva ogni dote possibile tecnicamente. Gli altri due nomi sono De Bruyne e Aguero".