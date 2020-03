I giocatori del Barcellona accettano la riduzione dello stipendio

In questo periodo di stop forzato, le squadre incontreranno non poche difficoltà economiche. Entro la fine del mese le società dovrebbero erogare lo stipendio ai calciatori, ma senza le entrate derivanti dai diritti TV e sponsor, i bilanci dei club sarebbe gravemente danneggiato.

BARCELLONA – Questo riguarda anche e soprattutto i grandi club come il Barcellona. Il monte ingaggi non è indifferente e per questo il presidente Bartomeu aveva chiesto alla squadra la disponibilità ad abbassarsi lo stipendio. Secondo quanto riferito da AS i senatori dello spogliatoio si sarebbero confrontati con gli altri compagni di squadra e insieme avrebbero deciso di tagliare parzialmente l’ingaggio. Una collaborazione necessaria per far fronte ad un momento economico difficile per le squadre. Il Barcellona nei giorni scorsi aveva definito le perdite “irrecuperabili” e questo ha spinto la squadra a collaborare.