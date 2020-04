I giocatori del Bayer Leverkusen rinunciano ad una parte di stipendio

Non si può certo dire che la Bundesliga abbia preso sottogamba l’emergenza sanitaria. Sono ormai diverse le rose che hanno deciso di tagliarsi lo stipendio anche per favorire i collaboratori dei rispettivi club. Le 4 big del campionato inoltre raccoglieranno parte dei diritti TV per aiutare i club più piccoli di Bundesliga e Zweite Liga.

LEVERKUSEN – Anche Il Bayer Leverkusen ha voluto lanciare un segnale di solidarietà. Tramite una nota apparsa sul sito ufficiale del club, i giocatori hanno deciso di rinunciare a parte dello stipendio: “Oggi abbiamo deciso all’unanimità. La squadra è felice di rinunciare a una parte dello stipendio al fine di sostenere il club nei suoi sforzi per affrontare economicamente la crisi causata dal Coronavirus”. Queste le parole del capitano Lars Bender. Più tardi è arrivato anche il commento del ds Rudi Voller: “Un gesto che non ci sorprende. Tutto il personale tecnico ed i dirigenti, ovviamente, si uniscono all’iniziativa dei giocatori”.