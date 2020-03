I giocatori non accettano il taglio degli stipendi, il Sion ne licenzia 9!

In queste ore le federazioni calcistiche dei vari paesi europei stanno valutando il taglio degli stipendi dei calciatori. Lo stop forzato dei campionati sta provocando ingenti perdite alle squadre. In Ligue 1 alcune società si sono già mosse in tal senso mettendo i propri calciatori in disoccupazione parziale.

9 LICENZIAMENTI – Ha del clamoroso quello che è accaduto nel campionato svizzero. Il Sion, club del presidente Christian Constantin, ha licenziato 9 giocatori che si erano opposti al taglio degli stipendi. Tra questi anche qualche vecchia conoscenza del calcio italiano come l’ex Roma Doumbia e l’ex Palermo Kasami. Non solo, tra le file del Sion militavano anche Djorou, ex Arsenal e Alex Song, ex Barcellona. Lo stop forzato del campionato stava causando molti problemi di natura economica al club e la mancata disponibilità dei giocatori ha mandato su tutte le furie Constantin.