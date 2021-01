I progetti extra calcio di Terry: nella sua villa un bar in piscina e nuovo garage triplo. Anche se i vicini…

Sui social ha mostrato molto spesso la sua bellissima villa. John Terry, però, sembra non averne abbastanza e starebbe pensando di migliorare ulteriormente la propria dimora. L’ex storico calciatore della Nazionale inglese e del Chelsea, ora assistente allenatore all’Aston Villa, starebbe progettando alcune modifiche di lusso per la sua casa.

Come riporta il Sun, l’ex difensore ha già deciso di far costruire una zona bar, con una struttura vera e propria, accanto alla grandissima piscina, spesso sfoggiata in alcune stories o post su Instagram. Ma non solo. Nei piani del manager inglese ci sarebbe anche una rivoluzione nel garage che prevede uno spazio triplo per le sue auto. In passato, come spiega il tabloid inglese, però, Terry aveva già dovuto placare la sua voglia di modificare casa a causa dei vicini che, secondo quanto si apprende, non avrebbero dato l’ok ai lavori perché troppo rumorosi. Ora, però, pare che il progetto di Terry possa essere finalmente messo in atto nonostante alcuni consiglieri comunali abbiano confidato che da parte del vicinato non ci sarà tregua per ostacolare tali lavori di “ristrutturazione”.

Alcune immagini da Instagram della piscina in casa di Terry: