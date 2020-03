I vecchi problemi di salute di Messi? Risolti grazie… ai Fiori di Bach

Era il 2013 e in molti si chiedevano cosa stesse succedendo a Lionel Messi. Il campione del Barcellona, molto spesso, accusava dei malori in campo, prima o durante le partite dei blaugrana. Sembrano ancora fresche le immagini de La Pulce piegata su stessa vomitando in campo o fermarsi per crampi allo stomaco.

Un problema che, per fortuna, è stato risolto dopo un cambio di abitudini alimentari. Come rivela il Sun, Messi si rivolse al dottore italiano Giuliano Poser che è uno dei maggiori esperti di nutrizione e non solo. Il segreto dello stile di vita dell’argentino fu ‘mangiare ciò di cui il suo organismo aveva bisogno e non ciò che desiderava’. In questo modo vennero eliminati tutti quei cibi che il suo corpo non riusciva a digerire e che gli procuravano i noti problemi. Ma non solo. Grazie all’intervento del medico, Messi ha cambiato anche il suo approcio psico-fisico alla vita: in tal senso l’uso dei Fiori di Bach avrebbe aiutato a trovare il giusto equilibrio per combattere anche stress e ansia e di conseguenza ridurre drasticamente i fastidi allo stomaco da essi generati.