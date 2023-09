Iago Falque e la grande paura: “Su quell’auto poteva esserci mio figlio”

Il giocatore non si trovava sul posto al momento degli spari, che non hanno causato vittime, ma quella follia da parte di un gruppo di uomini armati che hanno preso di mira l’auto di Iago parcheggiata nei pressi del centro sportivo del club è ancora viva nella memoria dello spagnolo, che a 'El Chiringuito' ha raccontato quanto vissuto nei giorni e nelle settimane successive: “Sono cose che fanno impressione, che ti segnano e ti spaventano".

Dopo quanto accaduto Falque ha deciso di chiudere in anticipo la propria esperienza professionale in Colombia. La risoluzione del contratto è stata una scelta sofferta, ma inevitabile visto che il giocatore non si sentiva più tranquillo: "Ero al centro sportivo, ho sentito degli spari e non avrei mai immaginato che il bersaglio fosse la mia auto. Potevo essere lì dentro, o poteva esserci mio figlio o la mia famiglia. Per questo abbiamo deciso insieme che la cosa migliore da fare era andarsene".