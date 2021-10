Ian Rush: “Salah migliore del mondo adesso. Mbappé sarebbe perfetto per il Liverpool”

Il commento dell'ex giocatore

L'ex giocatore Reds ha avuto parole al miele per Mohamed Salah, assoluto trascinatore della squadra in questa prima parte di stagione: "Non ci sono dubbi sul fatto che Salah sia il miglior giocatore del mondo in questo momento", ha detto Ian Rush. "E' indubbiamente passato ad un altro livello. Non solo fa gol, ma gioca per la squadra. Le persone dicono che è egoista, ma non è così. Fa passaggi importanti ai compagni. Poi quel gol al Manchester City. Qualche anno fa Salah non sarebbe stato in grado di calciare di destro. Ora è davvero di un altro livello".