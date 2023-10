Ibanez, che errore in Arabia Saudita: autogol clamoroso per l’ex Roma

Ibanez, incredibile errore contro l'Al Hilal: la ricostruzione dell'accaduto

Dopo gli errori negli ultimi derby di Roma, Roger Ibanez si è reso protagonista (in negativo) di un clamoroso errore anche in Saudi Pro League. Come testimoniato dalle immagini, l'ex Roma - nel corso del big match tra Al Hilal e Al-Ahli, ha incredibilmente trovato l'autogol di testa che ha sancito il definitivo 3-1 per gli avversari. Sugli sviluppi di un retropassaggio dell'ex Roma infatti, Mendy si è ritrovato spiazzato e, ironia della sorte, a esultare alla fine della gara è stato l'ex Lazio Serjei Milinkovic Savic.