Ibanez: “In Arabia non solo per soldi, guardate che atmosfera c’è…”

"È normale che i soldi hanno fatto la loro parte, ma c’è di più. O almeno questa è stata la mia prima impressione. Durante la partita c'è un'atmosfera incredibile, avete visto? Mi ha colpito" ha dichiarato Roger Ibanez ai microfoni di La Gazzetta dello Sport. Il difensore ex Roma si è trasferito in Arabia Saudita, all'Al-Ahli, e motivato la sua decisione in questo modo. "Poi sentivo la necessità di intraprendere una nuova sfida. Sono solo l'ultimo arrivato in Arabia e il fatto che in squadra ci siano giocatori come Firmino, Mendy e Mahrez non è poco. Sono convinto che la Saudi Pro League abbia le potenzialità per diventare un grande campionato e sono contento di essere qui dall’inizio".