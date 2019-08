Ibrahimovic, altra multa in arrivo dalla MLS: è la seconda in due settimane per simulazione

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. L’attaccante dei LA Galaxy reduce dalla gara amichevole giocata dalle stelle del campionato americano contro l’Atletico Madrid, è stato punito dal comitato disciplinare della MLS con una multa.

Il motivo? L’ennesima simulazione del bomber durante la sfida, persa dai suoi, contro Portland. Nello specifico, Ibrahimovic si sarebbe lasciato cadere dopo uno scontro, al 50esimo minuto di gioco della gara, con Julio Cascante mentre era di spalle. Per l’attaccante, come riporta anche Sport, si tratta della seconda settimana di seguito che il Comitato Disciplinare MLS impone una sanzione simile allo scandinavo che questo fine settimana non potrà giocare contro l’attuale campione in carica della MLS, l’Atlanta United per squalifica.