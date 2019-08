Ibrahimovic ancora polemico: “Il sistema della MLS? Fa schifo…”

Zlatan Ibrahimovic colpisce ancora. Questa volta lo fa con le sue parole taglienti e dirette contro il sistema della MLS. L’attaccante dei LA Galaxy al termine di una normale sessione di allenamento, si è fermato a scambiare qualche battuta con i giornalisti.

Mai banale e sempre senza peli sulla lingua, lo svedese è andato contro il sistema dei playoff che inizia al termine della stagione regolare e che assegna, di fatto, il titolo della MLS.

FA SCHIFO – “Il sistema è una m**da”, taglia corto Ibrahimovic mostrando tutto il proprio dissenso. “Ti basta vincere il playoff e sei campione. I risultati dell’intera stagione non contano. Arrivi settimo, giochi il playoff e poi lo vinci e diventi campione. Per me, la mentalità giusta è ogni allenarsi ogni giorno, e dal modo in cui ti alleni arriva il modo in cui giochi. Il sistema MLS dovrebbe aiutare questa mentalità e crearla”, ha concluso il centravanti.