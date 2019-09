Ibrahimovic ce l’ha pure contro…se stesso: “C’è un solo Zlatan…”

Zlatan Ibrahimovic riesce sempre a far parlare di sé. Ancora una volta lo svedese si distingue per i suoi modi “megalomani” e un ego decisamente esagerato. In questo caso, però, la vittima dello sfogo del bomber dei LA Galaxy è…se stesso.

Ebbene sì, l’ex Manchester United è riuscito addirittura a prendersela, per modo di dire, con la sua riproduzione nel gioco di FIFA. In risposta ad un messaggio pubblicato dal suo club di MLS, che metteva a confronto il video reale di una delle recenti reti di Ibrahimovic in rovesciata con la sua copia messa in atto col videogame, Ibrahimovic ha dato vita ad un curioso siparietto.

I LA Galaxy hanno accompagno il loro tweet con un messaggio: “Quando il vero Zlatan diventa quello dell’EA SPORTSFIFA”. A questo punto l’attaccante non ci ha visto più e ha risposto: “C’è un unico Zlatan…”. Poche parole ma chiare: esiste solo lui e non c’è posto ad alcuna riproduzione. Neppure su un videogioco…