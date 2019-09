Ibrahimovic, che trionfo: è l’unico giocatore della MLS nella top 100 di FIFA 2020

Nonostante possano esserci discussioni in merito a chi guida questa speciale classifica, dopo che la EA Sports ha rivelato le statistiche dei 100 migliori giocatori del noto videogioco FIFA 2020, c’è sicuramente chi è rimasto piuttosto soddisfatto.

Se Messi (94) si impone in vetta, con Cristiano Ronaldo alle sue spalle (93), gli applausi sono tutti per Zlatan Ibrahimovic che, con il suo 85 di statistica generale, rientra tra i calciatori più forti del gioco. Dato ancora più importante, soprattutto per il centravanti svedese, è che l’ex bomber anche di Inter, Juventus e Milan è l’unico giocatore della Major League Soccer ad essere presente nella graduatoria.

Il suo club, il LA Galaxy, non ha perso tempo per ricordarlo a tutti. Ibrahimovic, da tempo alla cronaca per le sue sfide con Carlos Vela, attaccante dei LAFC, per essere il miglior attaccante del campionato, sarà sicuramente contento di aver confermato quanto lui stesso continua ad affermare, ovvero di essere il migliore. EA Sports pare avergli dato ragione…