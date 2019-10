Ibrahimovic ci crede: “Capocannoniere? Se avessi giocato le stesse gare di Vela…”

Mai banale e sempre combattivo. Zlatan Ibrahimovic si conferma un cannibale di record e trofei. Questa volta lo svedese ha messo nel mirino il titolo di capocannoniere anche se la battaglia contro il diretto rivale, Carlos Vela, è davvero dura con una sola giornata dalla fine del torneo di MLS.

La battaglia dialettica tra i due era iniziata già tempo fa, ma anche a margine della chiusura del campionato, i due non smettono di pizzicarsi. Come riporta AS, Ibrahimovic ha fatto valere le proprie ragioni spiegando il vantaggio avuto dall’avversario: “Cerco di segnare gol in ogni partita, fa parte delle mie responsabilità. Devo fare gol per aiutare la squadra. Ho fatto 29 goal in 28 partite, ma se avessi lo stesso numero di partite giocate (di Vela ndr) sarebbe diverso“. Con una sola giornata da disputare lo svedese ci crede ancora: “Ora devo raggiungere qualcuno che ha più giochi di me, ma se segniamo…. C’è ancora una possibilità, quindi vedremo”. I numeri parlano chiaro: Vela ha giocato 30 partite segnando 31 gol, per lo svedese 29 reti in 28 gare giocate.



ETA’ – In conclusione, una battuta riguardo alla sua età. Ieri Ibrahimovic ha compiuto gli anni: “38 anni? Quando non ne parliamo sono felice e mi sento giovane. Se se ne parla, invece, mi sento vecchio. Non è bello quando mi ricordano la mia età…”.