Ibrahimovic è pronto alla trasferta in Minnesota: “Se nevica divento…un vichingo”

La stagione regolare di MLS è terminata con un bel bottino da 30 reti in 29 match, ma Zlatan Ibrahimovic è pronto a dire la sua anche ai playoff. Lo svedese dei LA Galaxy non ha alcuna intenzione di placare la propria fame di gol e si appresta ad affrontare la trasferta in Minnesota con la solita carica.

Intervistato a proposito del prossimo match di lunedì, come riporta il profilo ufficiale dei LA Galaxy, Ibrahimovic si è detto pronto a dare il massimo e adattarsi ad ogni condizione.

VICHINGO O LEONE – “Sono svedese, sono nato nella neve”, ha detto l’attaccante a proposito delle condizioni climatiche che si troveranno probabilmente in Minnesota. “Se nevica divento vichingo. Se fa caldo, sono un leone. Ci adatteremo per qualsiasi condizione”, ha concluso Ibrahimovic. Se i LA Galaxy dovessero superare il turno, si troverebbero a sfidare i rivali dei LAFC di Carlos Vela. Un ulteriore stimolo per l’attaccante svedese di confrontarsi con colui che è stato il suo rivale, in termini di gol, durante la stagione.