Ibrahimovic, ecco l’annuncio: acquistato il 50% dell’Hammarby

Dopo l’annuncio a sorpresa nella giornata di ieri – che aveva fatto pensare ad un indizio di mercato – ecco tutta la verità con l’annuncio ufficiale: Zlatan Ibrahimovic è diventato proprietario del 50% dell’Hammarby.

Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale, dopo che ieri il calciatore svedese aveva mandato indizi pubblicando sui suoi social la maglia bianco-verde. Come spiega lo stesso club in un comunicato ufficiale, Ibrahimovic ha acquistato metà delle quote di AEG Svezia, holding che deteneva la proprietà dell’Hammarby. Il tutto facilitato dal fatto che la stessa holding è proprietaria dei LA Galaxy, squadra americana in cui lo svedese ha militato negli ultimi anni.