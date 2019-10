Ibrahimovic: “Futuro? Non so cosa farò, ma se lascio la MLS nessuno saprà più che esiste…”

Esce sconfitto, ma a testa alta Zlatan Ibrahimovic. I suoi LA Galaxy hanno perso nella semifinale di Western Conference contro i rivali del LAFC. Lo svedese termina così la sua stagione e, forse, si prepara anche a dire addio all’America. I rumors di mercato che lo vogliono di ritorno in Italia non diminuiscono ma l’attaccante, come riporta ESPN, non ha ancora deciso il da farsi. Anzi…

SE VADO VIA… – Nonostante la sconfitta, il centravanti ha risposto ad alcune domande dei giornalisti con il solito fare ‘superiore’ e sul futuro ha detto: “Non so ancora cosa farò. Se rimango, le persone continueranno ad interessarsi all’MLS, se me ne andrò, nessuno saprà più che esiste e nessuno ne parlerà più. Ho reso famoso LAFC, ho reso famoso Vela…“. E sulla partita: “Quando giochi ti aspetti sempre che la tua prestazione sia valutata per ciò che hai fatto: io mi sono impegnato al massimo come sempre e ho segnato, ma se ne prendi cinque…è tutto più difficile”.